Η «11η Σεπτεμβρίου» του Ισραήλ: Εκρήξεις στα προάστια του Τελ Αβίβ – Η Χαμάς λέει ότι στοχεύει το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν - ΒΙΝΤΕΟ

Hamas is currently targeting Ben Gurion International Airport in Tel Aviv with rockets pic.twitter.com/aouVd8XIKW

Μπροστά στην πιο θανατηφόρα επίθεση που δέχεται στο έδαφός του από την ίδρυσή του το 1948, το Ισραήλ κήρυξε την Κυριακή επισήμως τον πόλεμο στη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε το πρωί του Σαββάτου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από τη Λωρίδα της Γάζας, με τον αριθμό των νεκρών να ανέρχεται λιγότερες από 48 ώρες μαχών και συγκρούσεων σε πάνω 1.000 νεκρούς συνολικά και απροσδιόριστο αριθμό ομήρων.

Επιδιώκοντας να ανακτήσουν τον έλεγχο μετά από αυτή τη μεγάλης κλίμακας επίθεση - χερσαία, θαλάσσια και από αέρος - στη μέση του Σαμπάτ, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν σήμερα να καταδιώκουν μέλη της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και συνέχισαν τις αεροπορικές επιδρομές τους εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφοντας κτίρια, σκοτώνοντας αμάχους.

Αυτός ο αποκλεισμένος παλαιστινιακός θύλακας βίωσε από την πλευρά του την πιο θανατηφόρα μέρα τα τελευταία 15 χρόνια από τις ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για έναν «μακροχρόνιο» πόλεμο, ο οποίος άφησε σχεδόν 1.000 νεκρούς συνολικά σε λιγότερο από 48 ώρες, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα Κυριακή βράδυ. Περισσότεροι από 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και 2.000 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 200 «σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον 700 Ισραηλινούς νεκρούς.

«Εχθρικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο έδαφος» του Ισραήλ και «ενισχύουμε τις δυνάμεις μας, ειδικά κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, καθαρίζοντας την περιοχή», δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, υποσχόμενος ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα καταδιώξουν «τρομοκράτες όπου κι αν βρίσκονται».

Χθες το βράδυ το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ψήφισε θέτοντας τη χώρα επισήμως σε πόλεμο, ώστε να πραγματοποιήσει «σημαντικές στρατιωτικές δραστηριότητες». Ο Νετανιάχου είχε ήδη πει από χθες το πρωί ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο μετά τη διείσδυση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η απόφαση του συμβουλίου ασφαλείας έδωσε την νομική βάση για την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολέμου.

Hamas says it has targeted Ben Gurion airport in Tel Aviv - rocket barrage intercepted. Just landed in Tel Aviv - flights are still running - in the middle of this pic.twitter.com/8kwD6czP2t