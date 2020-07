Η Αγία Σοφία γίνεται τζαμί - Υπέγραψε το Διάταγμα ο Ερντογάν και θα κάνει έκτακτο διάγγελμα

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται το βράδυ να κάνει διάγγελμα προς τον τουρκικό λαό για τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αγίας Σοφίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του, Φαχρετίν Αλτούν.

Το διάγγελμα θα γίνει στις 20.53, με πολλούς να κάνουν αυτόματα τον συνειρμό πως ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε προκλητικά αυτή την ώρα λόγω της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Λίγα λεπτά μετά την υπογραφή του διατάγματος από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ιμάμης έψαλε, από το εσωτερικό της Αγιάς Σοφιάς, προκειμένου να καλέσει τους πιστούς στον ναό για λειτουργία.

Δείτε το βίντεο:

ISTANBUL - The call to prayer (ezan) resounds from the #HagiaSophia. pic.twitter.com/myS4zjkDML