Η Αγκυρα στέλνει το «Barbaros» στην κυπριακή ΑΟΖ

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Πηγή: philenews

Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε την Τρίτη το μεσημέρι νέα παράτυπη Navtex για σεισμογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Barbaros Hayrettin Pasa» σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου και εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η παράτυπη Navtex έχει ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου και δεσμεύει μεγάλες περιοχές των θαλασσοτεμαχίων «2» και «3», καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου «13».

Αυτή τη στιγμή το «Barbaros», βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι των Όλμων, Σελεύκειας, στην επαρχία της Μερσίνας, βόρεια της Κύπρου. Να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή που δέσμευσε σήμερα με την παράτυπη Navtex η Τουρκία, είχε διεξάγει παράνομες έρευνες το «Barbaros Hayrettin Pasa»και πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η νέα τουρκική Navtex όπως δημοσιοποιήθηκε

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDIN PASA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.