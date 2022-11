Η Αίγυπτος επιθυμεί μια νέα «αρχή» στις σχέσεις με την Τουρκία έπειτα από τη χειραψία Σίσι-Ερντογάν

Ο Ερντογάν, μεγάλος σύμμαχος του εκλιπόντος προέδρου της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι, μέλους της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, είχε στο παρελθόν διαβεβαιώσει ότι «δεν θα μιλήσει ποτέ» σε «κάποιον σαν» τον Σίσι, ο οποίος ανέτρεψε τον Μόρσι σε πραξικόπημα το 2013.

Ωστόσο, Άγκυρα και Κάιρο φαίνεται ότι ξεκίνησαν μια πολιτική αναθέρμανσης πρόσφατα.

Την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας από τη σύνοδο κορυφής της G20 στην Ινδονησία, ο Ερντογάν δήλωσε έτοιμος για «ξεκινήσει μια νέα αρχή» με το Κάιρο.

Χθες Κυριακή η τουρκική προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία του Ερντογάν με τον Σίσι να ανταλλάσσουν χαμογελαστοί χειραψία στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ -- μια χώρα που ήταν ένας ακόμη μεγάλος σύμμαχος του Μόρσι - με το οποίο η Αίγυπτος συμφιλιώθηκε πρόσφατα.

BREAKING — Erdogan for the first time met Egyptian President Sisi.

