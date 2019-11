Η Αλβανία μετρά τις πληγές της – Στους 49 οι νεκροί, πάνω από 10.000 οι άστεγοι - Drone καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στην πρωινή σύσκεψη της κυβέρνησης ανέφερε ότι στην πόλη του Δυρραχίου έχουν πληγεί 701 κατοικίες, μεταξύ των οποίων 176 πολυκατοικίες. Στα Τίρανα επλήγησαν 202 πολυκατοικίες, με 61 από αυτές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και οι οκτώ να θεωρούνται ακατοίκητες.

Η κυβέρνηση κάλεσε ομάδες εμπειρογνώμων από διάφορες χώρες για να αξιολογήσουν την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και να καταγράψουν τις ζημιές. Ήδη στην περιοχή μετέβη μια ομάδα Ελλήνων μηχανικών.

Μόνο στην πρωτεύουσα οι άστεγοι, σύμφωνα με στοιχεία του πρωθυπουργού, αγγίζουν τις 3.480 άστεγους. Ο αριθμός των αστέγων στο Δυρράχιο και τη Θουμάνα είναι πολύ μεγαλύτερος, ενώ ο συνολικός αριθμός των αστέγων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ξεπερνάει τις 10 χιλιάδες.

Ο κ. Ράμα έδωσε εντολή να μεταφερθούν οι σεισμόπληκτοι από τις σκηνές και να στεγαστούν σε ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες.

Ωστόσο, από χθες, η πρωτεύουσα τα Τίρανα και το Δυρράχιο μοιάζουν με έρημες πόλεις, καθώς οι κάτοικοι τις εγκαταλείπουν μαζικά, προκειμένου να ξεφύγουν από τον φόβο που τους δημιουργούν οι μετασεισμικές δονήσεις.

Η Αλβανία μετρά τις πληγές της

Βροχερή η νύχτα που πέρασε για τους ξεσπιτωμένους, που βρήκαν καταφύγιο στις σκηνές, οι οποίες στήθηκαν στο στάδιο του Δυρραχίου. Τα φυσικά φαινόμενα έγιναν ο εφιάλτης τους.

Στο προάστιο του Δυρραχίου, την Κενέτα, που στα ελληνικά σημαίνει Βάλτος, αργά χθες το απόγευμα γράφτηκε ο επίλογος μιας οικογενειακής τραγωδίας.Οι διασώστες έδωσαν μάχη με το χρόνο και τους μετασεισμούς.

Η οικογένεια εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμμια του σπιτιού της. Ο πόνος αβάσταχτος για τους συγγενείς.

Θρηνούν τα 8 από τα 9 εγκλωβισμένα μέλη της οικογένειας. Τυχερός στάθηκε ο 17 χρονος. Δυο δίδυμα αγγελούδια μαζί με την μητέρα βρέθηκαν αγκαλιά στο κρεβάτι. Δίπλα τους η 13χρονη αδελφή τους. Πρόσωπα σκυθρωπά, σκαμμένα από τον πόνο μετρούσαν βασανιστικά την ώρα, τα λεπτά και κοιτούσαν στα μάτια με αγωνία τους διασώστες.

"A man was pulled out alive from under the rubble in Albania's town of Durres, which was struck by deadly earthquake two days ago.

