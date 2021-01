Η Αμερική άλλαξε σελίδα - Η ορκωμοσία Μπάιντεν, τα παραλειπόμενα και η αποχώρηση Τραμπ

Λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 (ώρα Ελλάδος, ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ λίγο νωρίτερα η Κάμαλα Χάρις ορκίστηκε αντιπρόεδρος, στην τελετή ορκωμοσίας στο Καπιτώλιο.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις έφτασαν λίγο πριν από τις 6 στο Καπιτώλιο, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αφιχθεί και ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος παρίσταται στην τελετή, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παρόντες στην ορκωμοσία ήταν οι πρώην πρόεδροι, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους Τζούνιορ, Μπιλ Κλίντον με τις συζύγους τους, ενώ ο Τζίμι Κάρτερ, ο γηραιότερος εν ζωή πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε τις ευχές του μέσω μηνύματος, καθώς λόγω προβλημάτων υγείας δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρευρεθεί.

Ημέρα Δημοκρατίας και ημέρα ελπίδας χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καλώντας όλους τους Αμερικανούς να αντιμετωπίσουν ενωμένοι τα προβλήματα και να διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας. Τόνισε την ανάγκη να γίνει και πάλι η Αμερική η «ηγέτιδα του καλού στον κόσμο».

Στην ομιλία του, αμέσως μετά την ορκωμοσία του ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε με αφορμή και την εισβολή στο Καπιτώλιο ότι απεδείχθη πως «η Δημοκρατία είναι πολύτιμη, η δημοκρατία είναι εύθραυστη αλλά είναι εδώ και έχει επικρατήσει».

Μιλώντας για ιστορική στιγμή επισήμανε την ανάγκη όλοι μαζί ενωμένοι να δράσουν από κοινού και ξεκινώντας από την αρχή να τεθούν οι βάσεις για την προσπάθεια που απαιτείται ώστε να γίνουν οι αλλαγές και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που και η πανδημία προκάλεσε κλείνοντας επιχειρήσεις και δημιουργώντας νέους ανέργους.

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στον κορονοϊό και στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει προκαλέσεις τόσους θανάτους όσους και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος για τις ΗΠΑ και υπογράμμισε πως στόχος είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας και των προβλημάτων με στήριξη των πολιτών και της μεσαίας τάξης.

«Είδαμε βία» είπε «ταρακουνήθηκαν τα θεμέλια αλλά είμαστε εδώ και συνεχίζουμε» και συμπλήρωσε πως η αμερικανική ιστορία και πορεία δεν εξαρτάται από έναν αλλά από όλους.

«Θα είμαι πρόεδρος όλων» είπε και «θα αγωνιστώ για όλους, και αυτούς που με ψήφισαν και για όσους δεν με ψήφισαν» προσθέτοντας.

«Το όνειρο της δικαιοσύνης είναι εδώ και θα επικρατήσει» για να σημειώσει ότι θα «κατατροπώσουμε» τα ψέματα, τις αδικίες τις διακρίσεις, φυλετικές και άλλες.

«Κατανοώ τα προβλήματα όλων» πρόσθεσε αλλά «δεν πρέπει να λειτουργούμε ως φατρίες. Πρέπει να σταματήσουμε αυτά που μας χωρίζουν και να έχουμε ενότητα».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, εμφανώς συγκινημένος, έφτασε στον χώρο της τελετής φορώντας μάσκα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι παριστάμενοι, και ανέβηκε τα σκαλιά του Καπιτωλίου, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ, που στέκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Μάικ Πενς χειροκρότησε τη διάδοχό του Κάμαλα Χάρις στην τελετή ορκωμοσίας

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και η σύζυγός του Κάρεν παρέστησαν σήμερα στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αφότου έκαναν αισθητή την απουσία τους στην αποχαιρετιστήρια τελετή για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ούτε τήρησαν το σύνηθες πρωτόκολλο του να υποδεχθούν τη διάδοχό του στην κατοικία του αντιπροέδρου, στο παρατηρητήριο του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Πενς, τον οποίο ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ απείλησαν να κρεμάσουν, κατά τη διάρκεια της επίθεσης εναντίον του αμερικανικού Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου, διότι αρνήθηκε να προσπαθήσει να ανατρέψει τη νίκη στο Κολέγιο των Εκλεκτόρων του Μπάιντεν, χειροκρότησε τη νέα αντιπρόεδρο της χώρας Κάμαλα Χάρις, κατά την άφιξή της στο Καπιτώλιο.

Ο Μάικ Πενς, πρώην κυβερνήτης της Ιντιάνα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και η σύζυγός του θα μεταβούν σήμερα αεροπορικώς πίσω στο σπίτι τους στο Κολόμπους της Ιντιάνα, όπου θα τους υποδεχθούν μια ομάδα υποστηρικτών και φίλων, σύμφωνα με μια πηγή με γνώση των σχεδίων. Το ζευγάρι σχεδιάζει να μετακομίσει στην Ιντιάνα αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Ο Πενς στάθηκε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ο τέως πλέον πρόεδρος των ΗΠΑ τον απέφευγε για ημέρες, διότι δεν στήριξε τις προσπάθειές του να ανατρέψει τη νίκη του Μπάιντεν, βασιζόμενος σε ψευδείς ισχυρισμούς περί εκτεταμένης νοθείας, αν και οι δύο άνδρες επιδίωξαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους προτού αποχωρήσουν από την εξουσία.

Ο τέως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Κάμαλα Χάρις την περασμένη Πέμπτη, στην υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ της απερχόμενης και επερχόμενης διοίκησης.

Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ τραγούδησε η Lady Gaga

Νωρίτερα, η Lady Gaga ερμήνευσε εκπληκτικά τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν. Η διάσημη τραγουδίστρια πέρασε πλέον στην Ιστορία, καθώς ήταν παρούσα σε αυτήν την πολύ ξεχωριστή στιγμή για τις ΗΠΑ όπου αποχαιρετούν από την προεδρία τον Ντόναλντ Τραμπ, υπό τη σκιά των γεγονότων στο Καπιτώλιο και υποδέχονται τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις. H Lady Gaga έψαλε τον εθνικό ύμνο χρησιμοποιώντας ένα χρυσό μικρόφωνο, ενώ είχε μια χρυσή καρφίτσα σε σχήμα περιστεριού καρφωμένη στο παλτό της.

Τι ψιθύρισε ο Ομπάμα στην Κάμαλα Χάρις

Με πολύ θερμό τρόπο υποδέχθηκε την Κάμαλα Χάρις ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, όταν εκείνη βγήκε στην εξέδρα του Καπιτωλίου λίγο πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Ο Ομπάμα χαιρέτησε με τις γροθιές την νέα αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ακούστηκε να της λέει: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα». Αργότερα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τις γροθιές, την καλωσόρισε η Μισέλ Ομπάμα.

Το τρυφερό μήνυμα Μπάιντεν στη σύζυγό του για το "ταξίδι" που ξεκινάει

Ένα τρυφερό μήνυμα έστειλε ο Τζο Μπάιντεν στη σύζυγό του, Τζιλ, λίγες στιγμές αφού έφτασε στο Καπιτώλιο για την ορκωμοσία του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Στον λογαριασμό του Τζο Μπάιντεν στο Twitter δημοσιεύτηκε ένα μήνυμα στη σύζυγό του, που θα γίνει Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. "Σε αγαπώ Τζιλ και δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ευγνώμων από το να κάνω μαζί σου αυτό το ταξίδι που ξεκινάει". Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο φαίνονται οι δυο τους να κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου.

Το μήνυμα Μπάιντεν πριν από την ορκωμοσία

Λίγο πριν ορκιστεί ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, οΤζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό μέσω Twitter. "Είναι μία καινούργια ημέρα στην Αμερική" έγραψε ο Μπάιντεν, στιγμές μετά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και την αναχώρησή του για τη Φλόριντα. Το πρωί ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ παρέστη το πρωί σε μια λειτουργία στον καθεδρικό του Σεντ Μάθιου στην Ουάσινγκτον συνοδευόμενος από τους επικεφαλής των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Η λειτουργία αυτή "είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση", εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Η επιστολή Τραμπ και η προαναγγελία... επιστροφής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζαντ Ντίρι, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, λίγο μετά την αναχώρησή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του για περισσότερους από δύο μήνες, δεν έχει συγχαρεί μέχρι στιγμής τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του.

Η επιστολή που άφησε στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του αποτελεί παράδοση στις ΗΠΑ. «Δεν είμαστε προσωρινοί κάτοχοι αυτής της θέσης», είχε γράψει πριν από τέσσερα χρόνια ο Μπαράκ Ομπάμα. «Αυτή η θέση μας καθιστά προστάτες των θεσμών και των δημοκρατικών παραδόσεων όπως το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών, την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων για τα οποία οι πρόγονοί μας πολέμησαν», συμπλήρωνε.

"Θα επιστρέψω..."

Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Βάση Άντριους όπου απηύθυνε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του ως 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ και ακολούθως αναχώρησε για τη Φλόριντα. Στο Μέριλαντ διοργανώθηκε η αποχαιρετιστήρια τελετή μπροστά σε οπαδούς του. Στην τελευταία του ομιλία ως πρόεδρος ο Τραμπ περηφανεύτηκε για τον εαυτό του, συνεχάρη τον εαυτό του για τα απίστευτα πράγματα που πέτυχε σε τέσσερα χρόνια και "προειδοποίησε" ότι θα επιστρέψει, προτού επιβιβαστεί στο Air Force One με προορισμό το Μαρ α Λάγκο. Τάγμα πεζοναυτών απέδωσε χαιρετισμό με 21 κανονιοβολισμούς, ενώ η οικογένειά του και υποστηρικτές του χειροκροτούσαν από κάτω.

"Σας αγαπάμε, μπορώ να σας το πω από τα βάθη της καρδιάς μου. Πετύχαμε τόσο πολλά μαζί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια, και τη σκληρή δουλειά σας. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα πόσο σκληρά έχει δουλέψει αυτή η οικογένεια και εργάστηκαν για εσάς. Μπορούσαν να έχουν ευκολότερη ζωή αλλά έκαναν εκπληκτική δουλειά. Η Πρώτη Κυρία μας είναι μια γυναίκα με χάρη και ομορφιά και αξιοπρέπεια και πολύ δημοφιλής στον λαό" είπε απευθυνόμενος στη σύζυγό του η οποία έβγαλε τα μαύρα γυαλιά της και είπε κι εκείνη λίγα λόγια: "Το να είμαι η Πρώτη Κυρία σας ήταν μία εξαιρετική τιμή. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη, θα είστε στη σκέψη και τις προσευχές μου. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, ο Θεός να ευλογεί τις οικογένειές σας και ο Θεός να ευλογεί αυτό το όμορφο έθνος".

Ο Τραμπ στη συνέχεια έκανε έναν σύντομο απολογισμό της τετραετούς θητείας του και αποχαιρέτισε τον αμερικανικό λαό. "Κάναμε πολλά και υπάρχουν ακόμη πράγματα να κάνουμε. Αρχικά να αποτίσουμε φόρο τιμής στις οικογένειες που επλήγησαν από τον κινεζικό ιό, φριχτό πράγμα, να είστε πολύ προσεκτικοί, να δώσουμε την αγάπη μας σε όλους που υπέφεραν, ήθελα να πω είστε υπέροχος λαός αυτή είναι υπέροχη χώρα, Ήταν τεράστια τιμή μου και προνόμιό μου να είμαι ο πρόεδρός σας".

"Πάντα θα πολεμάω για εσάς, θα παρακολουθώ θα ακούω και θα σας πω ότι το μέλλον αυτής της χώρας δεν ήταν ποτέ καλύτερο, εύχομαι στη νέα διοίκηση καλή τύχη και επιτυχία, θα έχουν επιτυχία γιατί έχουν τη βάση να κάνουν κάτι θεαματικό και πάλι τους φέραμε σε μία θέση που δεν είχαμε βρεθεί ποτέ παρά το γεγονός ότι χτυπηθήκαμε από τη χειρότερη πανδημία από το 1917, δηλαδή εδώ και 100 χρόνια. Και παρά αυτό, τα πράγματα που κάναμε ήταν απίστευτα και δεν θα μπορούσα να τα κάνω χωρίς εσάς. Αντίο, σας αγαπάμε, θα επιστρέψουμε με κάποιον τρόπο!", συμπλήρωσε χωρίς να αναφέρει το όνομα του Μπάιντεν.

Τέλος ευχαρίστησε τον Μάικ Πένς και κάποια μέλη, όπως είπε, του Κογκρέσο. "Καλή ζωή να έχετε, θα σας δω σύντομα", ανέφερε.

Στα highlights του αποχαιρετισμού ήταν η υπέρκομψη εμφάνιση της Μελάνια, η οποία φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο ντυμένη στα μαύρα, φορούσε μαύρα γυαλιά και κρατούσε τσάντα Hermes, αξίας 50.000 δολαρίων.

Με το «My Way» του Σινάτρα απογειώθηκε το Air Force One με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του. Ο Τραμπ επιβιβάσθηκε στο Air Force One στη Βάση Αντριους μετά την σύντομη αποχαιρετιστήρια τελετή υπό τους ήχους του τραγουδιού «My Way».

Η εντυπωσιακή Τζένιφερ Λόπεζ ντυμένη στα λευκά τραγούδησε το «This Land is Your Land» και το «America the Beautiful» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν συγκινημένη και έστειλε το δικό της μήνυμα για ελευθερία μιλώντας στην ισπανικά, ενώ στη σκηνή την είχε συνοδεύσει ένας πεζοναύτης. Το μήνυμα του πρώτου τραγουδιού αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον στίχο: η γη αυτή φτιάχτηκε για σένα και για μένα (This land was made for you and me). Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της, η Τζένιφερ Λόπεζ φώναξε στα ισπανικά «Una naciσn bajo Dios con libertad y justicia para todos» («Ένα έθνος υπό τον Θεό, με Ελευθερία και Δικαιοσύνη για όλους»).

Δείτε την ερμηνεία της :