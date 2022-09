Η αναχώρηση του πρίγκιπα Χάρι από το Μπαλμόραλ

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δούκας του Σάσεξ ήταν ο τελευταίος από τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, που έφθασε στο Μπαλμόραλ, γύρω στις 20.00 το βράδυ της Πέμπτης, αλλά και ο πρώτος που αποχώρησε από τη Σκοτία προκειμένου να επιστρέψει στο Ουίνδσορ και στο πλευρό της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ.

BREAKING: Prince Harry has been seen boarding a plane at Aberdeen Airport.

He is understood to be the first royal to have departed - and was the last to arrive at the Queen's beloved Scottish holiday home yesterday.

?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/cbL5296IBN