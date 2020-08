Η ανιψιά του Τραμπ ξαναχτυπά: Ο Ντόναλντ δεν τα πάει καλά με τις ισχυρές γυναίκες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Dpa

«Η γυναίκα πνευματικά είναι τελείως αλλού σε σχέση με αυτόν», λέει η Μέρι Τραμπ, κλινική ψυχολόγος, σε συνέντευξή της στο Γερμανικό Πρακτορείο (DPA) εν όψει της κυκλοφορίας του βιβλίου της «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» στην Γερμανία στις 12 Αυγούστου.