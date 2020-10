Η αντίδραση του Τραμπ στον τίτλο του ΛεΜπρον και των Λέικερς - ΦΩΤΟ

Πέρυσι, αυτός ο αριθμός για το ίδιο παιχνίδι, το έκτο της σειράς, ήταν 18,34 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Όπως επισημαίνεται πάντως, υπάρχουν περισσότεροι από ένας παράγοντες που εξηγούν τη χαμηλή μέτρηση τηλεθέασης, μια τάση που υπήρχε από τότε που ξεκίνησε η «φούσκα».

Πρώτα απ’ όλα, ο Οκτώβριος... παραδοσιακά είναι ένας μήνας χωρίς ΝΒΑ. Πόσο μάλλον για... τελικούς.

Στη συνέχεια, είναι δύσκολο να αναλυθούν οι τηλεοπτικοί αριθμοί ενός προϊόντος που καταναλώνεται σε πολλά γεωγραφικά πλάτη του κόσμου και μέσω κινητών συσκευών και tablet, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο τηλεοπτικό κοινό. Επίσης, λόγω της πανδημίας, οι τελικοί του ΝΒΑ συνυπήρξαν με αγώνες μπέιζμπολ, και αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Viewership for NBA Finals Finale Crash Nearly 70%, Beaten by Random Sunday Night Football Game https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Maybe they were watching in China, but I doubt it. Zero interest!