H αποκάλυψη του Μπιλ Γκέιτς: Θα είναι ο κορωνοϊός η τελευταία πανδημία;

Το νέο βιβλίο του Γκέιτς, μεταξύ άλλων, περιγράφει πώς μπορούμε να αποτρέψουμε μελλοντικές πανδημίες.

Στο βιβλίο του, που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο, υπογραμμίζονται τα «συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για να αποτρέψουμε τις μελλοντικές πανδημίες, αλλά, κατά τη διαδικασία αυτή, να παρέχουμε καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες για όλους στον πλανήτη».

Ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρει επίσης τους διαλόγους του με κορυφαίους υγειονομικούς παράγοντες, όπως ο Άντονι Φάουτσι, ενώ εξηγεί αναλυτικά πώς τα εμβόλια συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Πιστεύω ότι η Covid-19 μπορεί να είναι η τελευταία πανδημία» γράφει ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτησή του με την οποία προαναγγέλλει το βιβλίο How to Prevent the Next Pandemic (Πώς θα προλάβουμε την επόμενη πανδημία).

Ο κορωνοϊός «κατέστησε σαφές ότι ο κόσμος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην εξάλειψη των πανδημιών ως απειλών για την ανθρωπότητα» λέει ο ιδρυτής του Ιδρύματος «Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς».