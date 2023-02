Η Β. Κορέα επιβεβαιώνει ότι εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο - Προειδοποιεί τις ΗΠΑ η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Η «αιφνιδιαστική εκτόξευση ICBM» αποτελεί, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA), «απτή απόδειξη» των προσπαθειών της Πιονγκγιάνγκ να καταστήσει «ακαταμάχητη» την «ικανότητα πυρηνικής αντεπίθεσης» εναντίον εχθρικών δυνάμεων.

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Hwasong-15 – ο οποίος έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των δυτικών ακτών της Ιαπωνίας – διένυσε απόσταση 989 χιλιομέτρων σε 4.015 δευτερόλεπτα, φθάνοντας σε ύψος 5.768 χιλιομέτρων, σύμφωνα πάντα με το KCNA.

#NorthKorea launched an #ICBM class system this morning according to Japan's Ministry of Defense. It reached an altitude of 5700 km & traveled 900 km. It landed 200 km off Hokkaido, #Japan into Japan's EEZ. pic.twitter.com/j89uok1D6Q