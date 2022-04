Η βασίλισσα Ελισάβετ έγινε 96 ετών - Πώς γιόρτασε τα γενέθλιά της

Είναι η δεύτερη χρονιά που η βασίλισσα Ελισάβετ θα γιορτάσει τα γενέθλια της χωρίς τον σύζυγο της, που απεβίωσε στις 9 Απριλίου του 2021 σε ηλικία 99 ετών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας δεν είναι καθόλου τυχαία καθώς, μέχρι και πριν την πανδημία, εκεί βρισκόταν με τον σύζυγο της. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η βασίλισσα Ελισάβετ πλέον αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έχει ακυρώσει τον τελευταίο καιρό πολλές από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Ahead of The Queen’s 96th Birthday tomorrow, @windsorhorse have released a new photograph of Her Majesty.

Taken last month in the grounds of Windsor Castle, The Queen is pictured with two of her fell ponies, Bybeck Katie and Bybeck Nightingale.

Happy Birthday Your Majesty! pic.twitter.com/8m46e3SvpX