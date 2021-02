Η βασίλισσα Ελισάβετ και ο Μπόρις Τζόνσον αποχαιρετούν τον «Κάπτεν Τομ»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters-AFP

«Η Αυτή Μεγαλειότης είχε απολαύσει τη συνάντησή της με τον λοχαγό Σερ Τομ και την οικογένειά του πέρυσι στο Ουίνδσορ», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση των βρετανικών ανακτόρων.

«Οι σκέψεις της και οι σκέψεις της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται μαζί τους, αναγνωρίζοντας την έμπνευση που πρόσφερε σε ολόκληρο το έθνος και σε άλλους σε ολόκληρο τον κόσμο».

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC