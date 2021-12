Η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχθηκε αυτοπροσώπως τον σουλτάνο του Ομάν

Η κατάσταση της υγείας της βασίλισσας, που βρίσκεται στον θρόνο σχεδόν 70 χρόνια, προκαλεί ανησυχία από τότε που οι γιατροί της της είπαν να ξεκουραστεί στις 20 Οκτωβρίου και πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο για «προκαταρκτικές» εξετάσεις, η φύση των οποίων δεν διευκρινίστηκε.

Έκτοτε, περιόρισε σημαντικά τις δραστηριότητές της και ακύρωσε την παρουσία της στη Σύνοδο για το Κλίμα COP26 στη Σκωτία. Πραγματοποιεί τις περισσότερες ακροάσεις της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την ώρα που η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη αυτή τη στιγμή με μια έξαρση των κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον του κορονοϊού, η Ελισάβετ αναμένεται να παραστεί την επόμενη Τρίτη στο Ουίνδσορ σε ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο γεύμα με μέλη της οικογένειάς της, παρουσία 50 ανθρώπων, σύμφωνα με την ταμπλόιντ The Sun.

Η εκδήλωση αυτή, πρώτη αυτού του είδους μετά τον θάνατο τον Απρίλιο το συζύγου της πρίγκιπα Φιλίππου, υπάρχει, εντούτοις, κίνδυνος να ακυρωθεί την τελευταία στιγμή, γράφει η βρετανική εφημερίδα.

The Queen held an in-person audience when The Sultan of Oman and Her Highness the Hon. Lady visited her at Windsor Castle today. pic.twitter.com/JMbAWoP5D9