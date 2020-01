Η Βoeing έδωσε στη δημοσιότητα μηνύματα-σοκ για το 737 MAX: Σχεδιάστηκε από «κλόουν» που επιβλέπονται από «μαϊμούδες»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Σε ένα από τα μηνύματα, το οποίο στάλθηκε την 8η Φεβρουαρίου 2018, ενώ αεροσκάφη του τύπου βρίσκονταν πλέον στον αέρα, οκτώ μήνες πριν γίνει το πρώτο από τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα που εντέλει οδήγησαν στην καθήλωση όλου του στόλου στο έδαφος, ένας εργαζόμενος της Μπόινγκ ρωτάει έναν δεύτερο: «Θα επιβίβαζες την οικογένειά σου σ’ ένα MAX (...); Διότι εγώ δεν θα το έκανα». Για να λάβει τη μονολεκτική απάντηση: «Όχι».

"This airplane is designed by clowns."

Internal documents show Boeing employees mocked problems that arose while developing the 737 Max — and bragged about getting regulators to approve the jets without requiring much additional pilot training.https://t.co/zZGPw41fnK