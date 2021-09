Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση 1.500 χλμ πριν πλήξουν τους στόχους τους και έπεσαν σε χωρικά ύδατα της χώρας κατά τη διάρκεια των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή, ανέφερε το KCNA.

Η ανάπτυξη των πυραύλων παρέχει «στρατηγική σημασία να έχουμε ένα ακόμη αποτελεσματικό μέσο αποτροπής για την πιο αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας του κράτους μας και τον ισχυρό περιορισμό των στρατιωτικών ελιγμών των εχθρικών δυνάμεων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

BREAKING: North Korea's Rodong Sinmun and KCNA reported that it test-launched "newly-developed new-type long-range cruise missiles " on Sept. 11 and 12.

They flew 1,500 km for 7,580 seconds and hit the targets, state media reported.

More soon @nknewsorgpic.twitter.com/cC9PE4PTvI