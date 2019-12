H Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης απορρίπτει τη συμφωνία με την Τουρκία

ΠΗΓΗ: ant1news

Όπως μεταδίδει το «al-Arabiya», ο LNA καταδίκασε τη συμφωνία μεταξύ του Ερντογάν και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης, κάνοντας λόγο για μία «παράνομη συμφωνία», η οποία «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» και «δεν σέβεται τα έννομα δικαιώματα των υπόλοιπων χωρών της ανατολικής Μεσογείου».

Head of Libyan Parliament Ageela Saleh addresses UN Secretary- General Antonio Gutteres & calls for:

1- A security council resolution withdrawing support of GNA & recognising the HoR as the only legitimate body in Libya#Libyapic.twitter.com/2TyRos5vxJ