Η Βρετανία «αποχαιρετά» τη βασίλισσα Ελισάβετ - Εως και 7 ημέρες μετά την κηδεία το εθνικό πένθος

Η Βρετανία πενθεί για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και στα ανάκτορα, κυματίζουν μεσίστιες.

Καθώς η Βρετανία και όλος ο κόσμος αποχαιρετούν τη βασίλισσα Ελισάβετ, τη γυναίκα που έμεινε στο θρόνο για 70 χρόνια, ο μέχρι τώρα πρίγκιπας Κάρολος, αναμένεται να ανακηρυχθεί επισήμως μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου από το Συμβούλιο Ενθρόνισης. Από εδώ και πέρα θα αποκαλείται βασιλιάς Κάρολος ο Γ΄, ενώ η σύζυγος του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς θα φέρει τον τίτλο της «βασιλικής συζύγου».

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας πως επιθυμία του βασιλιά είναι να τηρηθεί περίοδος βασιλικού πένθους από τώρα έως 7 ημέρες μετά την κηδεία της βασίλισσας, η ημερομηνία της οποίας θα επιβεβαιωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Ξεχωριστά από το εθνικό πένθος που πρόκειται να κηρύξει η βρετανική κυβέρνηση, αυτό το «βασιλικό πένθος», που ξεκινά σήμερα, τηρείται από τα μέλη της βασιλικής οικογένειες και το προσωπικό που εργάζεται για αυτή, όπως και για τα στρατεύματα που συμμετέχουν στις τελετές. Η κηδεία της Ελισάβετ στο Αββαείο του Ουέστμινστερ αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες μετά τον θάνατό της, γύρω στις 19 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα ταφεί στο παρεκκλήσι του πύργου Ουίνδσορ. Οι βασιλικές κατοικίες -- κάποιες από τις οποίες είναι ανοικτές στο κοινό, όπως τα μουσεία στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το Μπαλμόραλ στη Σκωτία και το Σάντριγχαμ στην ανατολική Αγγλία-- θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την ημέρα της κηδείας, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του νέου βασιλιά της Βρετανίας Καρόλου Γ’. Οι σημαίες σε αυτά θα κυματίζουν μεσίστιες ως τις 08:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας) της ημέρας που λήγει το βασιλικό πένθος. Οι πολίτες καλούνται να αφήσουν λουλούδια στις βασιλικές οικίες σε όλη τη Βρετανία, αλλά δεν θα ανοίξει βιβλίο συλλυπητηρίων, με τα μηνύματα να στέλνονται μόνο διαδικτυακά. Αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, τα μεγάλα καταστήματα είναι σήμερα κλειστά, ενώ οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους της Βρετανίας και τα ταχυδρομεία ανέστειλαν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Σήμερα στις 13:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) θα ακουστούν 96 κανονιοβολισμοί – ένας για κάθε έτος της ζωής της βασίλισσας -- από διάφορα μέρη του Λονδίνου, όπως το Χάιντ Παρκ και ο Πύργος του Λονδίνου.

Στις 15:30 η πρωθυπουργός της χώρας Λιζ Τρας και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου της θα μεταβούν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για ακρόαση με τον νέο βασιλιά.

Αύριο Σάββατο η σορός της βασίλισσας, κατά μία εκδοχή, αναμένεται να μεταφερθεί με το βασιλικό τραίνο από το Μπαλμόραλ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ωστόσο, κατ’ άλλες πληροφορίες θα μεταφερθεί οδικώς στο παλάτι του Χόλιρουντ στο Εδιμβούργο και την επομένη στον καθεδρικό ναό της πόλης, τον Άγιο Τζάιλς, όπου θα τελεστεί λειτουργία παρουσία του βασιλιά.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα έχει ήδη ξεκινήσει περιοδεία σε όλες τις χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Πρώτος του σταθμός θα είναι η Σκοτία, κατόπιν θα μεταβεί στην Βόρεια Ιρλανδία και έπειτα στην Ουαλία.

Μεθαύριο Κυριακή η σορός της βασίλισσας, σύμφωνα πάντα με το δεύτερο σενάριο, θα μεταφερθεί με αεροσκάφος της RAF (της Πολεμικής Αεροπορίας) στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Νόρθχολντ του δυτικού Λονδίνου και από εκεί οδικώς στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Την Δευτέρα, πάνω σε κιλλίβαντα, συνοδεία στρατιωτικής πομπής και συγγενών, η σορός θα μεταφερθεί από το παλάτι του Μπάκιγχαμ στο Κοινοβούλιο όπου θα παραμείνει για τριήμερο λαϊκό προσκύνημα.

Δέκα ημέρες μετά το θάνατο της, θα τελεστεί η κηδεία της βασίλισσας. Η ημέρα αυτή, κατά την οποία θα κηρυχθεί εθνικό πένθος, θα είναι επίσημη αργία.

Κατά πληροφορίες η σορός της βασίλισσας θα μεταφερθεί στις 10:50 από το κοινοβούλιο στο Αβαείο του Γουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί μεγαλοπρεπής πολιτειακή κηδεία παρουσία ξένων ηγετών.

Πριν από την τελετή, θα τηρηθεί δύο λεπτών σιγή σε όλη τη χώρα.

Αργότερα, η σορός θα μεταφερθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ όπου περί τις 16:00 θα λάβει χώρα τελετή στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου είχε τελεστεί επίσης η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου.

Κάρολος o Γ’ το όνομα του νέου βασιλιά – Ο τίτλος της Καμίλα

Ο νέος μονάρχης της Βρετανίας, γνωστός μέχρι σήμερα ως πρίγκιπας Κάρολος, θα ονομάζεται πλέον «βασιλιάς Κάρολος Γ΄», όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την μέχρι πρότινος επίσημη κατοικία του, το Clarence House.

Ο73χρονος Κάρολος έγινε αυτομάτως βασιλιάς όταν η μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ απεβίωσε το απόγευμα στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Παράλληλα, η σύζυγος του Καρόλου - μέχρι τώρα γνωστής ως δούκισσα Καμίλα της Κορνουάλης - θα μοιράζεται την κοινωνική θέση του ως «βασιλική σύζυγος».

Prince Charles, the oldest person to ever assume the British throne, became King Charles III on Thursday following the death of his mother, Queen Elizabeth II?https://t.co/yOlzt3e34R — NowThis (@nowthisnews) September 8, 2022

With the death of Queen Elizabeth II, her son Charles becomes king and his wife Camilla becomes Queen Consort. https://t.co/n6LJVz0QUN — ABC News (@ABC) September 8, 2022

«Ο θάνατος της πολυαγαπημένης μου μητέρας, της βασίλισσας, είναι μια στιγμή υπέρτατης θλίψης για εμένα», τόνισε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον θάνατο της Ελισάβετ Β’.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

«Η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, την κοινοπολιτεία και για αμέτρητους ανθρώπους» είπε ο μεγαλύτερος γιος της Ελισάβετ Β’, ο οποίος τη διαδέχεται στον θρόνο της Βρετανίας.

Συμπλήρωσε ότι ανακούφιση τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του προσφέρουν ο σεβασμός και η στοργή που απολάμβανε η μητέρα του καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της.

Με δάκρυα στα μάτια, χιλιάδες Λονδρέζοι και τουρίστες αφήνουν λουλούδια στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, με δάκρυα στα μάτια, και τραγούδησαν όλοι μαζί, αυθόρμητα, το «Ο Θεός σώζει τη βασίλισσα» όταν κυκλοφόρησε η είδηση του θανάτου της.

Ένα διπλό ουράνιο τόξο διακρινόταν στον ορίζοντα του Λονδίνου λίγο προτού το πλήθος βυθιστεί στη σιωπή, τη στιγμή που η σημαία χαμήλωνε, σημάδι ότι η βασίλισσα δεν είναι πια στη ζωή.

«Μεγαλώσαμε μ’ αυτήν να είναι πάντα εκεί», είπε η σύμβουλος Μάργκαρετ Πάρις, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. Η Πάρις έκανε μια διαδρομή 32 χιλιομέτρων για να βρεθεί στα Ανάκτορα, αφού άκουσε νωρίτερα ότι η βασίλισσα δεν ήταν καλά.

Η Ελισάβετ πέθανε γαλήνια στο σπίτι της στη Σκωτία, σε ηλικία 96 ετών. Ο μεγαλύτερος γιος της, ο Κάρολος, 73 ετών, είναι πλέον βασιλιάς.

Το κλίμα στην πλατεία μπροστά από το Μπάκιγχαμ ήταν πολύ διαφορετικό πριν από τρεις μήνες, όταν η βασίλισσα εμφανίστηκε στο μπαλκόνι για να χαιρετίσει το τεράστιο πλήθος που απολάμβανε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πλατινένιου Ιωβηλαίου. Σήμερα, η αγωνία μετατράπηκε σε σοκ όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Λονδρέζοι και τουρίστες στριμώχνονταν στην πύλη για να διαβάσουν την επίσημη ανακοίνωση.

Σταδιακά, άρχισαν να καταφθάνουν χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί κρατώντας λουλούδια.

«Αισθανόμουν ότι εδώ γράφεται ιστορία και έσπευσα στο παλάτι. Πολύ ξεχωριστή στιγμή για τις διακοπές μου», είπε ο Ναμπίλ Ντοκράτ, ένας τουρίστας ατπό τη Νότια Αφρική.

Την αίσθηση ότι πρόκειται για ιστορική στιγμή είχαν και οι κάτοικοι του Εδιμβούργου, στη Σκωτία. «Είναι μια από αυτές τις ημέρες που όλοι θα ρωτάνε, πού ήσουν εσύ; Όπως, πού ήσουν όταν δολοφονήθηκε ο Κένεντι; Πού ήσουν την 11η Σεπτεμβρίου;» εξήγησε η Λόρα ΜακΓκι, μια 37χρονη δικηγόρος. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκτιμούν, είτε είναι φιλοβασιλικοί είτε όχι, ότι εκείνη υπηρέτησε εκπληκτικά και επί πολλά χρόνια τη χώρα», πρόσθεσε.

Στο Μπάκιγχαμ, ο 22χρονος φοιτητής Άνταμ Γουίλκινσον-Χιλ έφτασε με μια αγκαλιά λευκά κρινάκια, εκ μέρους μιας ομάδας φίλων του που δεν μπορούσαν να βρεθούν στην πρωτεύουσα. «Είναι τεράστιο σοκ για το έθνος», είπε.

Τα πρωτοσέλιδα του Τύπου της Βρετανίας για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Σύσσωμος ο Τύπος της Βρετανίας, όπως είναι φυσικό, προβάλει σχεδόν αποκλειστικά στα πρωτοσέλιδά του την είδηση του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όλα τα μονοπωλεί κάποια φωτογραφία της, σε διάφορες ηλικίες. Στα περισσότερα, το φόντο είναι μαύρο.

Η Guardian επέλεξε φωτογραφία της βασίλισσας καθώς κρατά τη βασιλική σφαίρα και το σκήπτρο της. Παρόμοια φωτογραφία επέλεξε η Independent.

Η Daily Telegraph διάλεξε για τίτλο το απόφθεγμα της βασίλισσας Ελισάβετ «η θλίψη είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη».

Η εφημερίδα Financial Times συνόψισε: «Η βασίλισσα Ελισάβετ Β', η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, πέθανε προκαλώντας πένθος στον λαό της. Αντανακλώντας όμως μια ζωή καθήκοντος στην οποία ένωσε τη χώρα μέσα από 70 χρόνια βαρυσήμαντων αλλαγών».

Η εφημερίδα The Times επέλεξε τον τίτλο «Μια ζωή στο καθήκον», ενώ η Daily Mirror ευχαριστεί την βασίλισσα για όσα προσέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Daily Star διάλεξε τον τίτλο «Κάνατε το χρέος σας, κυρία», η Daily Mail «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες». Για τη Daily Express, «Η αγαπημένη μας βασίλισσα είναι νεκρή».