Η Βρετανία εκτός ΕΕ - Τζόνσον: Δεν είναι τέλος αλλά αρχή - Γλεντούν ξέφρενα οι οπαδοί του Brexit

«Είμαστε στην αυγή μίας νέας εποχής. Κάνουμε μία αρχή», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για ένα τέλος αλλά για μια αρχή».

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4