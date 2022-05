Η βρετανική αστυνομία ερευνά ένα ύποπτο όχημα στο Γουεστμίνστερ

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αββαείου του Γουέστμινστερ και αντιμετωπίζει ένα εν εξελίξει περιστατικό που αφορά ένα ύποπτο όχημα», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

«Έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δρόμους, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό».

Police are at currently in the vicinity of #Westminster Abbey dealing with an ongoing incident involving what is believed to be a suspicious vehicle.

A number of road closures are in place while emergency services deal with the incident.