Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τον τουρκικό στρατό και τους Σύρους αντάρτες για «εγκλήματα πολέμου»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η τουρκική επιχείρηση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 72 αμάχων, αν και η Άγκυρα διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες αυτές.

«Οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις και ένας συνασπισμός ένοπλων ομάδων υποστηριζόμενος από την Τουρκία επέδειξαν κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές των αμάχων», καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία.

