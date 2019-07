Η δήλωση Τραμπ για τους μετανάστες που θα συζητηθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βρίσκονται έγκλειστοι σε κέντρα κράτησης στη χώρα του ζουν υπό πολύ καλύτερες συνθήκες απ' ό,τι στις πατρίδες τους, προφανώς αντιδρώντας σε μια σειρά δημοσιευμάτων και τοποθετήσεων που καταγράφουν ή καταγγέλλουν το οξύτατο πρόβλημα υπερπληθυσμού και τις ανεπάρκειες στις υποδομές υποδοχής.

Προχθές Τρίτη το γραφείο του Γενικού Ελεγκτή του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας δημοσιοποίησε έκθεση που συμπεριλάμβανε φωτογραφίες μεταναστών στοιβαγμένων σε κατάμεστους χώρους αλλά και ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, που κοιμούνταν σε τσιμεντένια δάπεδα.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης ακολούθησε την επίσκεψη δικηγόρων σε ένα κέντρο κράτησης μετά την οποία οι νομικοί τόνισαν ότι οι συνθήκες υγιεινής και διαμονής γενικότερα δεν είναι ασφαλείς, ειδικά για τα παιδιά που κρατούν οι αρχές των ΗΠΑ.

«Πολλοί από αυτούς τους λαθρομετανάστες ζουν πολύ καλύτερα απ' ότι εκεί από όπου ήρθαν και υπό πολύ πιο ασφαλείς συνθήκες», αντέτεινε ο Τραμπ σε σειρά αναρτήσεων του στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. «Αν οι λαθρομετανάστες είναι δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες στα κέντρα μας (...) απλώς να τους πείτε να μην έρχονται. Κι όλα τα προβλήματα λύθηκαν», πέταξε.

Our Border Patrol people are not hospital workers, doctors or nurses. The Democrats bad Immigration Laws, which could be easily fixed, are the problem. Great job by Border Patrol, above and beyond. Many of these illegals aliens are living far better now than where they..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

.....came from, and in far safer conditions. No matter how good things actually look, even if perfect, the Democrat visitors will act shocked & aghast at how terrible things are. Just Pols. If they really want to fix them, change the Immigration Laws and Loopholes. So easy to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

Ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους επέμεινε να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς κοινοβουλευτικούς για αυτή που χαρακτηρίζει «εισβολή» μεταναστών, σημειώνοντας ότι οι νόμοι για τη μετανάστευση έχουν «παραθυράκια» που πρέπει να κλείσουν για να περιοριστεί το φαινόμενο.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019

Στην έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας διαπιστώνεται ότι πολλοί από τους εγκλείστους, κυρίως πρόσφυγες και μετανάστες από κράτη της κεντρικής Αμερικής, δεν έχουν μπορέσει να κάνουν ντους επί εβδομάδες και υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία των ίδιων και των εργαζόμενων στα κέντρα κράτησης. Ένας επικεφαλής κέντρου κράτησης έκανε λόγο για «ωρολογιακή βόμβα» οι δείκτες του ρολογιού της οποίας ήδη «χτυπούν», σύμφωνα με το κείμενο.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας των συνόρων (CBP) είχε οδηγήσει 8.000 ανθρώπους σε αυτά τα κέντρα κράτησης όταν συντάχθηκε η έκθεση, μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών όξυναν τις επιθέσεις τους χθες εναντίον του Τραμπ για τον τρόπο που χειρίζεται το ζήτημα, κατήγγειλαν ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι αντιμέτωποι με τη στέρηση και την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και απαίτησαν να αποπεμφθεί η ηγεσία της CBP. Ακτιβιστές μιλούν για εφιαλτικές συνθήκες στα κέντρα κράτησης, ανεπαρκή σίτιση και πρόσβαση σε πόσιμο νερό, μεταξύ άλλων.

«Πώς μπορεί να βλέπει οποιοσδήποτε αυτές τις φωτογραφίες και να νομίζει ότι δεν διαπράττεται παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων;», διερωτήθηκε μέσω Twitter η γερουσιάστρια Κάμαλα Χάρις, διεκδικήτρια του χρίσματος των Δημοκρατικών ώστε να είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Children with no access to showers. Kids sleeping on concrete floors. A man holding a note that says, "Help. 40 Day Here." How can anybody look at these photos and think this isn’t a human rights abuse? https://t.co/zSx7w3S3JX — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 3, 2019

Ο Χοακίν Κάστρο, Δημοκρατικός βουλευτής από το Τέξας, έκρινε επίσης ότι «είναι σαφές πως τα ανθρώπινα δικαιώματα [των μεταναστών] παραμελούνται», έπειτα από μια επίσκεψή του σε κέντρο κράτησης στα σύνορα με το Μεξικό αυτή την εβδομάδα.

Η CBP δέχθηκε εξάλλου επίσης κι άλλες επικρίσεις αυτή την εβδομάδα έπειτα από δημοσιεύματα κατά τα οποία νυν και πρώην στελέχη τους αναρτούν στο Διαδίκτυο μειωτικά και υβριστικά αντιμεταναστευτικά μηνύματα και απειλούν κοινοβουλευτικούς. Ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κέβιν ΜακΑλίναν αποκάλεσε τα σχόλια που διάβασε «πολύ ενοχλητικά» και διέταξε να διενεργηθεί έρευνα, υποσχόμενος ότι όποιος παραβίασε «την εμπιστοσύνη» των Αμερικανών θα λογοδοτήσει.

Ανάμεσα στους κύριους στόχους των απειλών είναι η νεαρή βουλεύτρια της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία επέκρινε με έντονο τρόπο τις συνθήκες στα κέντρα κράτησης έπειτα από μια περιοδεία της αυτή την εβδομάδα.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών Τσακ Σούμερ ζήτησε ο επικεφαλής της CBP και άλλα ηγετικά στελέχη της υπηρεσίας να απομακρυνθούν, κάνοντας λόγο για «απάνθρωπες και ασυγχώρητες» συνθήκες στα κέντρα κράτησης.

Ο Τραμπ, στο μεταξύ, που έχει μετατρέψει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του και δεν σταματά να κλιμακώνει ξανά τη ρητορική του ενόψει των εκλογών του 2020, υπόσχεται ότι μετά την 4η Ιουλίου θα αρχίσουν μαζικές έφοδοι των αρχών για να συλλαμβάνονται μετανάστες που βρίσκονται οικογενειακώς παράτυπα στις ΗΠΑ και να απελαύνονται.