Η δήλωση Τραμπ που τον... έκαψε στο debate: «Οι μετανάστες στο Οχάιο τρώνε κατοικίδια» - ΒΙΝΤΕΟ

«Τρώνε τα σκυλιά. Τρώνε τις γάτες. Τρώνε τα ζώα των ανθρώπων που ζουν εκεί» υποστήριξη ο Τραμπ για όσα κατά τον ίδιο συμβαίνουν στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο.

Η Κάμαλα Χάρις έκανε λόγο για «ακραία θέση» και αφετέρου - κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε ντιμπέιτ - υποχρέωσε τον συντονιστή της συζήτησης από το ABC να διαψεύσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

«Το ABC επικοινώνησε με τον δήμαρχο του Σπρίνγκφιλντ, ο οποίος μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία βάσιμη καταγγελία για ισχυρισμούς ότι ζώα κακοποιούνται ή τραυματίζονται από άτομα που ανήκουν στις κοινότητες των μεταναστών» είπε ο δημοσιογράφος με τον Τραμπ, ωστόσο, να επιμένει λέγοντας ότι «μου το είπαν, μου είπαν "μας τρώνε τα ζώα"».

Πώς ξεκίνησε η αναληθής φημολογία

Πρώτος τον αναληθή ισχυρισμό έκανε ο Τζέι Ντι Βάνς σε ανάρτησή του στο Χ στην οποία ανέφερε ότι το γραφείο του «έχει δεχθεί αρκετά θέματα για Αϊτινούς που απαγάγουν ζώα», ωστόσο, σήμερα, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ αναγνώρισε ότι «όλες αυτές οι φήμες μπορεί να αποδειχθούν και εσφαλμένες».

Months ago, I raised the issue of Haitian illegal immigrants draining social services and generally causing chaos all over Springfield, Ohio.

Reports now show that people have had their pets abducted and eaten by people who shouldn't be in this country. Where is our border czar? pic.twitter.com/rf0EDIeI5i