Η δημόσια συγγνώμη της Φινλανδής πρωθυπουργού για φωτογραφία από πάρτι της όπου γνωστές influencers φιλιούνται

Χθες, Δευτέρα, τεστ για ναρκωτικά στο οποίο υποβλήθηκε η πρωθυπουργός, μία από τους πιο νέους ηγέτες στον κόσμο, βγήκε αρνητικό. Το έκανε για να κατευνάσει τις ανησυχίες έπειτα από τη δημοσιοποίηση την περασμένη εβδομάδα πλάνων βίντεο που τη δείχνουν να τραγουδά και να χορεύει με Φινλανδούς σελέμπριτι σε ένα άλλο πάρτι.

Αυτή την εβδομάδα, μια άλλη φωτογραφία άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνει δύο γνωστές γυναίκες ινφλουένσερς να φιλιούνται, καλύπτοντας τα γυμνά στήθη τους με την ένδειξη "Φινλανδία" ("Finland") από την επίσημη κατοικία της πρωθυπουργού στο Ελσίνκι.

Gossip?..She admitted pictures and videos and wild parties, etc. this picture in the government owned summer house (conference room). pic.twitter.com/APCT0YkD1Z

"Κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία δεν είναι αρμόζουσα. Ζητώ συγγνώμη γι΄αυτήν. Τέτοιες φωτογραφίες δεν θα έπρεπε να είχαν τραβηχθεί, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το υπερβολικό δεν συνέβη στη συνάθροιση", δήλωσε η Μαρίν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας πως η φωτογραφία ήταν από την κατοικία της.

Η 36χρονη Μαρίν, που δεν έχει κρύψει ότι απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της, είπε πως η φωτογραφία ελήφθη στη διάρκεια ενός ιδιωτικού πάρτι με φίλους της έπειτα από ένα μουσικό φεστιβάλ τον Ιούλιο.

"Κάναμε σάουνα, κολυμπήσαμε και περάσαμε χρόνο μαζί", είπε, μιλώντας για το πάρτι στην κατοικία της.

#SannaMarin , Prime Minister of #Finland dancing and 'flirting' with a man, despite being married. pic.twitter.com/iAeTscgpbg

Οι Φινλανδοί έχουν διχαστεί σχετικά με τη συμπεριφορά της πρωθυπουργού, με ορισμένους να εκφράζουν υποστήριξη για τη νεαρή πρωθυπουργό που συνδυάζει την ιδιωτική ζωή με την υψηλού επιπέδου καριέρα της, ενώ άλλοι εγείρουν ερωτήματα για το αν η κρίση της θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της.

Η Μαρίν, που ηγείται του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και έγινε η νεώτερη στον κόσμο επικεφαλής κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2019, συμφώνησε την Παρασκευή να υποβληθεί σε τεστ ναρκωτικών, λέγοντας ότι δεν πήρε ποτέ ναρκωτικά και ότι δεν είδε κανέναν να το κάνει στο πάρτι όπου συμμετείχε.

Finnish Prime Minister Sanna Marin has tested negative in a drug test she took following the publication of video footage last week that showed her partying with friends, the prime minister's office said on Monday.#EU#eunews#Finland#SannaMarin#Sanna#sannamarinprimeministerpic.twitter.com/4P3Oe41qZF