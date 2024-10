Η εφημερίδα New York Post στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι η σωστή επιλογή» γράφει στο κεντρικό της άρθρο η συντηρητική εφημερίδα, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του Ρεπουμπλικάνου για το μέλλον των ΗΠΑ: «ασφαλή σύνορα»,«ασφαλείς πόλεις», «μια ακμάζουσα οικονομία για όλους βασισμένη σε χαμηλή φορολογία και ρυθμίσεις», καθώς και μια Αμερική «σεβαστή στη διεθνή σκηνή».

Η εφημερίδα επαναλαμβάνει τις κατηγορίες των Ρεπουμπλικάνων σε βάρος της Κάμαλα Χάρις, διαβεβαιώνοντας ότι η Δημοκρατική υποψήφια για τον Λευκό Οίκο «κρύβεται» και «δεν θέλει να ξέρουν οι Αμερικανοί πόσο ριζοσπαστικό είναι το πρόγραμμά της».

