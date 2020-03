Η εκστρατεία του Τραμπ μήνυσε και τη Washington Post για συκοφαντική δυσφήμιση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η ομάδα του Τραμπ έκανε τη μήνυση αυτή έξι ημέρες έπειτα από εκείνη για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της εφημερίδας The New York Times, με αφορμή και σε εκείνη την περίπτωση άρθρο γνώμης που υποστήριζε, κατ’ αυτήν, ότι υπήρξε συναλλαγή, ή quid pro quo, ανάμεσα σε ρώσους αξιωματούχους και την ομάδα που διεξήγαγε την εκστρατεία του μεγιστάνα των ακινήτων το 2016.

Οι μηνύσεις κλιμακώνουν την μακρόχρονη σύγκρουση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου με μέσα ενημέρωσης που πιστεύει πως εμφορούνται από προκατάληψη εναντίον του — στον κατάλογο συμπεριλαμβάνονται τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MSNBC — και αποκαλεί συχνά «fake news», «διασπορείς ψευδών ειδήσεων».

EXCLUSIVE: Trump campaign sues @washingtonpost for libel over ‘false, defamatory statements’ about Russia ‘conspiracy’https://t.co/nbuAh4J1t6