Η επαναστατική λύση για να μπει τέλος στο κορνάρισμα - ΒΙΝΤΕΟ

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε σε ορισμένα φανάρια της πόλης έχουν εγκατασταθεί ειδικά μηχανήματα που μετρούν τα ντεσιμπέλ. Όταν ο ήχος από τα κορναρίσματα ξεπεράσει τις 85 μονάδες, τότε η αντίστροφη μέτρηση για να ανάψει το πράσινο μηδενίζει και ξεκινάει από την αρχή.

«Μπορείς ελεύθερα να κορνάρεις αν δεν σε πειράζει να περιμένεις», καταλήγει το βίντεο της αστυνομίας στο Μουμπάι.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsiblypic.twitter.com/BAGL4iXiPH