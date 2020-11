Η Επίτροπος Κυριακίδου υπέγραψε τη σύμβαση με BioNTech/Pfizer για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε τότε σχετικά ότι "μετά την πολλά υποσχόμενη ανακοίνωση της Δευτέρας από τη BioNTech και την Pfizer σχετικά με τις προοπτικές εμβολίου τους, είμαι πολύ χαρούμενη που ανακοινώνω τη σημερινή συμφωνία με την ευρωπαϊκή εταιρεία BioNTech και τη Pfizer για αγορά 300 εκατομμύρια δόσεων του εμβολίου. Με αυτό το τέταρτο συμβόλαιο ενοποιούμε ένα εξαιρετικά σταθερό χαρτοφυλάκιο υποψήφιων εμβολίων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένη φάση δοκιμών. Μόλις εγκριθούν, θα αναπτυχθούν γρήγορα και θα μας φέρουν πιο κοντά σε μια βιώσιμη λύση της πανδημίας".

Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τόνισε ότι: "ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι η μόνη διαρκής στρατηγική εξόδου από την πανδημία και βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Εμβόλια. Η σημερινή συμφωνία ακολουθεί τις ενθαρρυντικές πρώτες ενδείξεις από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών και αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της δέσμευσής μας να `βάλουμε περισσότερη Ευρώπη` στον τομέα της υγείας. Είναι ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα για το τι μπορεί να επιτύχει η ΕΕ όταν συνεργάζεται, ως Ένωση και μια υπόθεση για το τι θα μπορεί να προσφέρει μια μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας".

Η Κομισιόν σημειώνει ότι "η BioNTech είναι μια γερμανική εταιρεία που συνεργάζεται με την Pfizer με έδρα τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου που βασίζεται στο messenger RNA (mRNA). Το mRNA παίζει θεμελιώδη ρόλο στη βιολογία, μεταφέροντας οδηγίες από το DNA σε μηχανήματα παραγωγής πρωτεϊνών κυττάρων. Σε ένα εμβόλιο mRNA, αυτές οι οδηγίες δημιουργούν ακίνδυνα θραύσματα του ιού που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα για να χτίσει μια ανοσοαπόκριση για την πρόληψη ή την καταπολέμηση μιας ασθένειας".

"Η Κομισιόν έλαβε απόφαση να υποστηρίξει αυτό το εμβόλιο βάσει μιας ορθής επιστημονικής αξιολόγησης, της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, της εμπειρίας των εταιρειών στην ανάπτυξη εμβολίων και της ικανότητας παραγωγής τους να προμηθεύει ολόκληρη την ΕΕ", σημειώνεται.

