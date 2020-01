Η επιχείρηση δολοφονίας του Σουλεϊμανί από Αμερικανούς σε επιδρομή με drone στη Βαγδάτη

ΠΗΓΗ-ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, dpa - ΒΙΝΤΕΟ: Iran front page

Τα οχήματα έγιναν κομμάτια και σκοτώθηκαν ο Soleimani, ο Muhandis, ο Jabri και δύο ακόμη άνδρες που δεν έχουν αναγνωριστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από δύο αξιωματούχους, το σώμα του Σουλεϊμανί, είχε γίνει κομμάτια ενώ το σώμα του al-Muhandis δεν βρέθηκε καν.

Ένας πολιτικός ανέφερε ότι αναγνωρίστηκε μόνο από το δαχτυλίδι που φορούσε, ενώ οι φωτογραφίες δείχνουν ένα κομμένο χέρι με ένα μεγάλο δαχτυλίδι, το οποίο ταυτοποιήθηκε με παλιότερες φωτογραφίες του Σουλεϊμανι.

Ο θάνατος του υποστρατήγου Σουλεϊμανί, που φέρεται να είχε στενή σχέση με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση των κρυφών πολέμων στους οποίους εμπλέκονται το Ιράν, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, ιδίως του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, και ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίποινα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο πρόεδρος Χασάν Ρουχανί και ο υπουργός Άμυνας Αμίρ Χαταμί ορκίστηκαν «εκδίκηση».

Το Ιράν συνεχίζει να εμπλέκεται σε μια μακρά σύγκρουση με τις ΗΠΑ, που επιτάθηκε την περασμένη εβδομάδα με την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη από φιλοϊρανούς σιίτες παραστρατιωτικούς και άλλους διαδηλωτές, που διαμαρτύρονταν για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον της Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»). Την Κατάεμπ Χεζμπολάχ, που ανήκουν στις ΔΛΚ, είχε ιδρύσει ο Μουχάντις.

«Κατά διαταγή του προέδρου» Ντόναλντ Τραμπ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα «αμυντικά» πλήγματα «για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό», σκοτώνοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί, ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του. Σκοπός της επιχείρησης ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», πρόσθεσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν διευκρίνισαν ότι η αυτοκινητοπομπή στην οποία επέβαιναν ο Σουλεϊμανί και ο Μουχάντις επλήγη από τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Οι Φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο περί επίθεσης από αμερικανικά ελικόπτερα. Φωτογραφίες και πλάνα από τον τόπο όπου έγινε η επιδρομή δείχνουν συντρίμμια σκορπισμένα παντού.

Footage of the car carrying Gen. #Soleimani after being hit by US forces pic.twitter.com/GDuA4w7CX2