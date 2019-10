Η ερώτηση του Μπάρακ Ομπάμα που εξέπληξε τον Έντι Μέρφι

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα εξέπληξε τον ηθοποιό Έντι Μέρφι με ερώτησή του όταν οι δυο τους συναντήθηκαν το 2015, αποκάλυψε ο πρωταγωνιστής της ταινίας "Dolemite Is My Name" στην εκπομπή "The Late Show".