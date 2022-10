Η Γαλλίδα συγγραφέας Ανί Ερνό τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας

"Αισθάνθηκα μεγάλη έκπληξη... δεν είχα σκεφθεί ποτέ ότι θα βρισκόταν στο τοπίο μου ως συγγραφέα", δήλωσε η Ερνό στη σουηδική τηλεόραση SVT. "Είναι μια μεγάλη ευθύνη... να δίνω μια μαρτυρία με ακρίβεια και δικαιοσύνη σε σχέση με τον κόσμο".

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL