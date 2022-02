Η Google Maps απενεργοποίησε προσωρινά χάρτες της κυκλοφορίας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων που εισέβαλαν στη χώρα την Πέμπτη, καθώς ουκρανικές πόλεις δέχθηκαν πυραυλικές επιθέσεις, περίπου 400.000 άμαχοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, διέφυγαν στις γειτονικές χώρες.

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τις πολεμικές ενέργειές της στην Ουκρανία ως “ειδική επιχείρηση.”

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της Google, έχουν ανακοινώσει ότι λαμβάνουν νέα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των χρηστών στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες του διαδικτύου, αλλά και σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούνται από ερευνητές που παρακολουθούν τις δραστηριότητες γύρω από τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Ένας καθηγητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών Middlebury στην Καλιφόρνια δήλωσε ότι οι εφαρμογές των Google Maps τον βοήθησαν να ιχνηλατήσει “αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους,” η οποία αφορούσε στην κίνηση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων προς τα σύνορα, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της εισβολής.

