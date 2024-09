Η γυναίκα που «ξεσκέπασε» τον Πελικό σπάει τη σιωπή της: «Tο έπαιζε θύμα»

Η Ναταλί ήταν η γυναίκα από την οποία ο Ντομινίκ Πελικό προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφίες κάτω από την φούστα της τον Σεπτέμβριο του 2020 και τον κατήγγειλε, για να ξεσπάσει τελικά ένα σοκαριστικό σκάνδαλο, από το οποίο ο 71χρονος αποδείχθηκε πως υπνώτιζε τη γυναίκα του, για να την βιάζουν άλλοι.

Μάλιστα όπως αποδείχθηκε, η Ναταλί δεν ήταν η πρώτη που τον είχε καταγγείλει, καθώς το ίδιο είχε συμβεί και το 2010 από άλλη γυναίκα, όμως τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με πρόστιμο… 100 ευρώ. Η σύζυγός του, δεν το έμαθε ποτέ.

A victim of the man accused of drugging his now ex-wife and letting at least 50 men rape her while she was sedated has spoken about how her assault led to the discovery of his crimes.

