Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ισραηλινής πόλης Εϊλάτ

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ (IRI) είναι ένα δίκτυο σιιτικών, ισλαμιστικών οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ του Ιράκ, μια ένοπλη, φιλοϊρανική οργάνωση που ασκεί σημαντική επιρροή, ζήτησαν να «αυξηθούν» και να ενταθούν «οι επιχειρήσεις» εναντίον του «ισραηλινού εχθρού».

????????????BREAKING:

A drone launched from Iraq successfully struck an Eilat port despite the activation of airdefence.

Israeli force and medical teams are on the way#iraq#lebanon#Israel#eilat#hezbollahpic.twitter.com/WmiJp7KVW2