Η κακοκαιρία πλήττει την ανατολική Ευρώπη: Τέσσερις νεκροί, πλημμύρισαν εκατοντάδες σπίτια - ΒΙΝΤΕΟ

Επτακόσια σπίτια πλημμύρισαν μόνο στο χωριό Σλομπόζια Κονάτσι, δήλωσε ο δήμαρχος της περιοχής Εμίλ Ντράγκομιρ, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Digi24, κάνοντας λόγο για «καταστροφή ασυνήθιστης κλίμακας». «Είχαμε πλημμύρες και πριν από 11 χρόνια, αλλά δεν ήταν τόσο σοβαρό», πρόσθεσε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο κεντρικός δρόμος μοιάζει με χείμαρρο.

Ο Ντράγκου Στεφάν, 52 ετών, που εργάζεται στην περιοχή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προσπάθησε «να σώσει κάτι» αλλά ήταν «μάταιος κόπος γιατί το νερό έφθασε πολύ γρήγορα».

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, σε ανακοίνωσή του, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους. «Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα».

Στην Τσεχία, έχουν κινητοποιηθεί 100.000 πυροσβέστες και σχεδόν 50.000 νοικοκυριά έμειναν χθες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε η εταιρία ηλεκτροδότησης CEZ.

Flood situation in Cesky Krumlov, Czech Republic. Heavy rain continues to batter the country with more rain expected to fall overnight and tomorrow. The ground is soaked up and cannot take any more water. #Hochwasser#Unwetterpic.twitter.com/8cNFsATfLA