Η Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε και επισήμως το χρίσμα των Δημοκρατικών: «Στο όνομα όλων των Αμερικανών»

Kατηγόρησε τον Τραμπ ότι θέλει να γυρίσει τη χώρα «στο παρελθόν»

Η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, η Κάμαλα Χάρις, εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο και αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ χθες Πέμπτη, κατά την πολυαναμενόμενη ομιλία της στο συνέδριο του κόμματός της, προσάπτοντάς του πως θέλει να γυρίσει τη χώρα «πίσω», στο «παρελθόν», με το εξαιρετικά συντηρητικό πρόγραμμά του.

«Ξέρουμε πως θα έμοιαζε μια δεύτερη θητεία του Τραμπ. Είναι όλα γραμμένα στο Project 2025», είπε, παραπέμποντας στο άκρως συντηρητικό πρόγραμμα που καταρτίστηκε από συνεργάτες του μεγιστάνα κι έχει σκοπό, κατ’ αυτή, να «γυρίσει τη χώρα μας στο παρελθόν». Το πλήθος των συνέδρων αντέδρασε φωνάζοντας ρυθμικά ένα από τα συνθήματα της εκστρατείας της, «δεν γυρνάμε πίσω».

Υποσχόμενη να είναι η πρόεδρος «όλων των Αμερικανών», η κυρία Χάρις σχολίασε πως παρότι «από πολλές απόψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασόβαρος άνθρωπος, οι συνέπειες που θα είχε το να βρεθεί ξανά στον Λευκό Οίκο είναι εξαιρετικά σοβαρές».

Kamala claims she accepts the Democrat nomination on behalf “of the people.”pic.twitter.com/uYqarWz1d6