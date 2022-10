Η Καμάλα Χάρις είχε τροχαίο καθώς πήγαινε στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

Αρχικά αναφέρθηκε ότι το αυτοκίνητο σταμάτησε λόγω μηχανικής βλάβης, όμως στη συνέχεια, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών Άντονι Γκουλιέλμι, ο οδηγός του SUV έκανε μια λανθασμένη κίνηση και χτύπησε σε κράσπεδο.

Από την πρόσκρουση το ελαστικό καταστράφηκε και χρειάστηκε να αντικατασταθεί, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί η αυτοκινητοπομπή της Χάρις, όπως ανέφεραν πηγές στη Washington Post.

#KamalaHarris' car was involved in an accident on a closed road in Washington

The "Washington Post" revealed that a car carrying US Vice President Kamala #Harris had an accident a few days ago, but the Secret Service said it was just a "mechanical failure."#United_Statespic.twitter.com/OETAhuxdBC