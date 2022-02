Η καταιγίδα Γιούνις «χτυπά» τη Βρετανία: Άνεμοι-ρεκόρ στη νότια Αγγλία - Σε επιφυλακή ακόμα και το Λονδίνο - Βίντεο

Κάτι σπάνιο, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα το πρωί δεύτερο μέγιστο συναγερμό αυτή τη φορά για το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, για πρώτη φορά αφού τέθηκε σε ισχύ αυτό το σύστημα συναγερμού το 2011.

Ο υφυπουργός Ασφάλειας Ντάμιαν Χιντς κάλεσε τους Βρετανούς "να λάβουν τις προφυλάξεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος", καθώς οι ριπές ανέμου μπορεί να φθάσουν τα 145 χλμ. την ώρα στις ακτές και έως τα 130 χλμ. την ώρα στην ξηρά.

"Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή στη διάρκεια τέτοιου είδους μετεωρολογικών γεγονότων", δήλωσε στο Sky News, υπογραμμίζοντας πως ο στρατός είναι έτοιμος να αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει την καταιγίδα που μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Thousands of people were left without power following #StormDudley.

The Met Office has now issued red 'danger to life' wind warnings ahead of #StormEunice, which is expected to bring downpours and gusts of up to 90mph in parts of the UK - more here: https://t.co/1FvtGuBFl7pic.twitter.com/UsZ7SKrL8u