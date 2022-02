Η καταιγίδα Γιούνις «χτυπά» τη Βρετανία: Ένας νεκρός, άνεμοι σχεδόν 200χλμ/ώρα - Σε επιφυλακή και το Λονδίνο - Βίντεο

Περισσότερα από 70.000 νοικοκυριά παρέμεναν βυθισμένα στο σκοτάδι το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Αγγλία, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Πολλά σχολεία έκλεισαν.

Έκκληση στους πολίτες να μην πηγαίνουν στις ακτές για σέλφι

Οι βρετανικές αρχές απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες να σταματήσουν να βγάζουν σέλφι εν μέσω της καταιγίδας Γιούνις, καθώς άνεμοι ταχύτητας ρεκόρ σαρώνουν τη βόρεια Ευρώπη.

«Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ή μια σέλφι δεν αξίζουν για να θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή σας και όσοι πηγαίνουν στις ακτές για να βγάλουν φωτογραφίες θέτουν και τις ομάδες μας σε κίνδυνο», δήλωσε, σε μια ανακοίνωση, ο διοικητής της ακτοφυλακής Μπεν Χάμπλινγκ.

«Προτρέπουμε τους πολίτες, με τον πλέον σθεναρό τρόπο, να μείνουν μακριά από τις ακτές».

Η ακτοφυλακή ανέφερε πως έχει δεχθεί πολλές αναφορές για ανθρώπους που βρίσκονται στις ακτές και φωτογραφίζουν τα κύματα, ακόμα και οικογένειες που στέκονται στην παραλία με τα παιδιά τους.

«Οι αναφορές που λαμβάνουμε είναι τρομακτικές », είπε ο Χάμπλινγκ.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα κύμα».

Ακυρώθηκαν πτήσεις

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της πρωτεύουσας. Εκατομμύρια Βρετανοί κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), που εξέδωσε χθες, Πέμπτη, κόκκινο συναγερμό --το υψηλότερο επίπεδο-- για τη νοτιοδυτική Αγγλία και τη νότια Ουαλία.

Κάτι σπάνιο, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε σήμερα το πρωί δεύτερο μέγιστο συναγερμό αυτή τη φορά για το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας, για πρώτη φορά αφού τέθηκε σε ισχύ αυτό το σύστημα συναγερμού το 2011.

Ο υφυπουργός Ασφάλειας Ντάμιαν Χιντς κάλεσε τους Βρετανούς "να λάβουν τις προφυλάξεις τους και να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος".

Ριπές ανέμου ταχύτητας 196 χιλιομέτρων την ώρα καταγράφηκαν στη νήσο Γουάιτ, κάτι το πρωτόγνωρο στην Αγγλία, ενώ σε άλλες περιοχές οι ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μεταξύ άλλων στο αεροδρόμιο του Λονδίνου Χίθροου.

Εκατομμύρια Βρετανοί κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους από τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), η οποία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο, για τη νοτιοδυτική Αγγλία, το νότιο τμήμα της Ουαλίας, αλλά επίσης και τη νοτιοανατολική Αγγλία, μεταξύ άλλων το Λονδίνο.

"Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή στη διάρκεια τέτοιου είδους μετεωρολογικών γεγονότων", δήλωσε στο Sky News, υπογραμμίζοντας πως ο στρατός είναι έτοιμος να αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει την καταιγίδα που μπορεί να είναι μία από τις μεγαλύτερες των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Thousands of people were left without power following #StormDudley.

The Met Office has now issued red 'danger to life' wind warnings ahead of #StormEunice, which is expected to bring downpours and gusts of up to 90mph in parts of the UK - more here: https://t.co/1FvtGuBFl7pic.twitter.com/UsZ7SKrL8u