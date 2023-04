Η Κίνα έκανε προσομοίωση πληγμάτων κατά βασικών στόχων στην Ταϊβάν - Βίντεο

Οι ασκήσεις αυτές γίνονται μετά την συνάντηση που είχε την Τετάρτη στην Καλιφόρνια η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Κέβιν Μακάρθι, στην οποία το Πεκίνο δεσμεύτηκε να αντιδράσει με "σθεναρά και δυναμικά" μέτρα.

Chinese fighter jets crossed the Taiwan Strait’s median line as China began drills around Taiwan in an angry response to President Tsai Ing-wen's meeting with Speaker of the House Kevin McCarthy https://t.co/kZBH5lIPNa pic.twitter.com/2ywXDN3RgU

Η στρατιωτική αυτή άσκηση "επικεντρώνεται στην ικανότητα ελέγχου της θάλασσας, του εναέριου χώρου και των πληροφοριών (...) ώστε να δημιουργηθεί αποτροπή και ολική περικύκλωση" της Ταϊβάν, μετέδωσε χθες, Σάββατο, η κρατική κινεζική τηλεόραση.

Taiwan is currently surrounded by China’s 71 fighter jets, 9 destroyers and an aircraft carrier.

Joe Biden is the best thing that ever happened to Russia and China.

Elections have consequences.

Weak leadership has consequences. pic.twitter.com/Gi5MVF35WI