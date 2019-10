H Κίνα στοχοποίησε την Apple για ένα app: «Βοηθάτε τους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Η έγκριση αυτής της εφαρμογής από την Apple προφανώς βοηθάει τους διαδηλωτές", γράφει το άρθρο. "Αυτό σημαίνει ότι η Apple σκοπεύει να είναι συνεργός των διαδηλωτών;". Στη συνέχεια το άρθρο προειδοποιεί ότι "η εφαρμογή με χάρτες είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου".

Το άρθρο ισχυρίζεται ότι ένα τραγούδι που υπερασπίζεται την ανεξαρτησία του Χονγκ Κονγκ" έχει εμφανιστεί στο "Apple Music Store" της πόλης.

#PeoplesDailyComments: Has @Apple considered the consequences of offering navigation for rioters in #HongKong? https://t.co/5UhInrzy5Ppic.twitter.com/CN2UgCLttY