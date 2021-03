Η Κομισιόν παρουσίασε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - Μητσοτάκης: Η Ευρώπη υιοθετεί την πρότασή μας

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Θα είναι δωρεάν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή και θα περιλαμβάνει κωδικό QR για να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα του πιστοποιητικού και να μπορεί να διαβαστεί από μηχανήματα στις πύλες εισόδου και θα είναι δίλγωσσα.

Η ίδια η Κομισιόν θα δημιουργήσει μια πύλη για να διασφαλιστεί ότι όλα τα πιστοποιητικά μπορούν να επαληθευτούν σε ολόκληρη την ΕΕ και θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην τεχνική εφαρμογή των πιστοποιητικών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν "τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα να αποφασίσουν ποιοι περιορισμοί υγείας θα μπορούν να αρθούν για τους ταξιδιώτες που θα το διαθέτουν, αλλά "θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ίδια δεδομένα με τον ίδιο τρόπο σε ταξιδιώτες που διαθέτουν ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό". Αυτό αποτελεί την αρχή της μη διάκρισης που εισάγει η Κομισιόν στην πρόταση κανονισμού.

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι οι ταξιδιώτες με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που τα κράτη μέλη αποδέχονται με την απόδειξη εμβολιασμού για την άρση ορισμένων περιορισμών στη δημόσια υγεία, όπως δοκιμές ή καραντίνα. Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να αποδεχθούν, υπό τους ίδιους όρους, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω του Digital Green Certificate. Αυτή η υποχρέωση θα περιορίζεται στα εμβόλια που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αποδεχθούν άλλα επιπλέον εμβόλια, με 2η απόφαση.

Αν τώρα ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εισάγει νέα τεστ ή καραντίνα στους κατόχους των πιστοποιητικών τότε πρέπει να ενημερώσει την Κομισιόν και όλα τα άλλα μέλη και να εξηγήσει του λόγους.

Την ανακοίνωση της Κομισιόν για δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού όσον αφορά τις μετακινήσεις εντός ΕΕ σχολίασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η Ευρώπη «υιοθετεί» την πρόταση της Ελλάδας σχετικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όσον αφορά την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn