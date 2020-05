Η Κούβα καταγγέλλει πως ο δράστης της επίθεσης στην πρεσβεία της στις ΗΠΑ συνδέεται με αντικομμουνιστές εξόριστους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος συνελήφθη, έχει κατονομαστεί ως Αλεξάντερ Αλάσο. Τα πυρά του προκάλεσαν μόνο φθορές στην πρόσοψη του κτιρίου της πρεσβείας.

Ο Ροδρίγκες τόνισε πως ο Αλάσο συνδεόταν με θρησκευτικό δίκτυο γνωστό για την εχθρική στάση του έναντι της σοσιαλιστικής κυβέρνησης στην Κούβα και για την υποστήριξή του προς δεξιούς αντιπάλους της στη Φλόριντα. Πρόκειται για δίκτυο κουβανών εξορίστων που τάσσεται υπέρ της «επιθετικότητας, της εχθρότητας, της βίας και του εξτρεμισμού» έναντι της νήσου, είπε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Αβάνας.

#CUBA: The government has released photos of damage from an early-morning shooting at its Washington DC embassy, calling for answers from US investigators after a man was arrested for allegedly firing at the building. pic.twitter.com/ymFDAw1SNx