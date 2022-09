Η Λιζ Τρας νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας

«Είναι τιμή μου που εκλέχθηκα αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος. Σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε για να ηγηθώ και να προσφέρω για τη μεγάλη μας χώρα. Θα αναλάβω τολμηρή δράση για να ξεπεράσουμε όλοι μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς, να αναπτύξουμε την οικονομία μας και να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες του Ηνωμένου Βασιλείου» γράφει στο πρώτο της μήνυμα προς τον βρετανικό λαό μέσω Twitter.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb