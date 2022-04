Η Μαριούπολη «θα παραμείνει ουκρανική πόλη» δηλώνει ο δήμαρχός της- Πληροφορίες για νεκρούς αμάχους στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές πληροφορίες ότι το λιμάνι της Μαριούπολης έχει καταληφθεί και ότι περισσότεροι από 1.000 Ουκρανοί πολεμιστές έχουν παραδοθεί είναι ψευδείς ειδήσεις, σημείωσε ο Μποϊτσένκο.

Μολονότι δεν βρίσκεται στην πόλη, ο Μποϊτσένκο λέγεται ότι παραμένει στην Ουκρανία.

Την Μαριούπολη, στις όχθες της Αζοφικής Θάλασσας, εξακολουθούν να υπερασπίζονται το «τάγμα Αζόφ και πεζοναύτες», σημείωσε ο δήμαρχός της.

Η πόλη αυτή πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις και φιλορώσους αυτονομιστές για εβδομάδες. Μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί και οι συνθήκες διαβίωσης για τους εναπομείναντες κατοίκους της είναι καταστροφικές.

