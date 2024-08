H μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων Δύσης – Ρωσίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο: Ποιοι απελευθερώθηκαν

Να σημειωθεί πως από τη Ρωσία αφέθηκαν ελεύθεροι δεκαέξι άνθρωποι: τέσσερις για τις ΗΠΑ και δώσεκα από τη Γερμανία, από τους οποίους ένας ήταν Λευκορώσος.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, παρέλαβε οκτώ κρατούμενους: τρεις από τις ΗΠΑ, δύο από τη Σλοβενία και από έναν από τη Νορβηγία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

BREAKING: The first pictures have been released of the Americans who are involved in the prisoner swap between the West and Russia. https://t.co/o6zIPfl5yb

Ποιοι είναι οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των κρατουμένων που ανταλλάχθηκαν είναι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο Αμερικανός πεζοναύτης Πολ Γουίλαν, αμφότεροι κρατούμενοι στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο φυλακισμένος στη Λευκορωσία Γερμανός, Ρίκο Κρίγκερ, ο Ρώσος αντιφρονούντας Ιλιά Γιάσιν και ο αξιωματικός της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB Βαντίμ Κράσικοφ, φυλακισμένος στη Γερμανία.

Ο Βαντίμ Κράζικοφ, γνωστός και ως «δολοφόνος του Tiergarten», ο οποίος το 2019 δολοφόνησε στο κέντρο του Βερολίνου έναν Γεωργιανό που είχε λάβει μέρος στον Δεύτερο Πόλεμο της Τσετσενίας, περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την BILD, στην ανταλλαγή κρατουμένων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο 58χρονος Κράζικοφ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του Ζελιμχάν Κανγκοσβίλι στις 23 Αυγούστου του 2019 στο πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, κατ΄εντολήν της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας FSB, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τη Ρωσία. Μετά τη σύλληψή του από τις γερμανικές αρχές, είχαν αυξηθεί οι συλλήψεις δυτικών πολιτών στη Ρωσία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικά όπλα, επισημαίνει η BILD.

Η εφημερίδα σημειώνει ακόμη ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι μεταξύ των υπό ανταλλαγή κρατουμένων βρίσκεται και ο Γερμανός πρώην υγειονομικός υπάλληλος του Ερυθρού Σταυρού Ρίκο Κρίγκερ, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα σε θάνατο από δικαστήριο του Μινσκ με κατηγορίες για τρομοκρατία, για να του δοθεί μόλις προχθές χάρη από τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung μεταδίδει επίσης ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα τοποθετηθεί απόψε σε σχέση με την «ιστορική» ανταλλαγή κρατουμένων, ενώ θα υποδεχθεί ο ίδιος τους Γερμανούς οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι.

Νωρίτερα ένα ρωσικό κυβερνητικό αεροσκάφος είχε προσγειωθεί στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, λίγο αφότου η τουρκική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIT) δήλωσε ότι συντονίζει μια εκτεταμένη ανταλλαγή κρατουμένων.

Σε αυτή την ανταλλαγή συμμετέχουν η Ρωσία και η Λευκορωσία από τη μία πλευρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Σλοβενία από την άλλη.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στην 'Αγκυρα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανταλλαγής 26 δυτικών και Ρώσων κρατουμένων υπό τον συντονισμό της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ.

Σύμφωνα με το CNN Turk πρόκειται για ανταλλαγή 26 ατόμων που κρατούνται στις φυλακές των ΗΠΑ, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Νορβηγίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ανταλλαγής, 10 κρατούμενοι, εκ των οποίων 2 παιδιά, θα μεταφερθούν στη Ρωσία, 13 κρατούμενοι θα μεταφερθούν στη Γερμανία και άλλοι τρεις θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ. Για την ανταλλαγή των κρατουμένων έφθασαν στην 'Αγκυρα συνολικά επτά αεροπλάνα, δύο από τις ΗΠΑ και από ένα από τη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία.

Τζο Μπάιντεν: «Ένας άθλος της διπλωματίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε την απελευθέρωση των κρατουμένων λέγοντας πως «η συμφωνία ήταν ένας άθλος της διπλωματία».

«Συνολικά, διαπραγματευτήκαμε την απελευθέρωση 16 ανθρώπων από τη Ρωσία -συμπεριλαμβανομένων πέντε Γερμανών και επτά Ρώσων πολιτών που ήταν πολιτικοί κρατούμενοι στη χώρα τους. Ορισμένες από αυτές τις γυναίκες και τους άνδρες κρατούνταν άδικα για χρόνια. Όλοι έχουν υπομείνει αφάνταστη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα. Σήμερα, η αγωνία τους έχει τελειώσει», δήλωσε.

The deal that secured the freedom of Paul, Evan, Alsu, and Vladimir was a feat of diplomacy.

All told, we’ve negotiated the release of 16 people from Russia – some of whom were unjustly held for years.

All have endured unimaginable suffering.

Today, their agony is over.