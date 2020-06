Η μητέρα της κόρης του Τζ. Φλόιντ ζητεί να αποδοθεί δικαιοσύνη: Δεν θα τη δει ποτέ να μεγαλώνει

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

“Στο τέλος της ημέρας αυτοί πάνε σπίτι τους και είναι με τις οικογένειές τους”, δήλωσε η Ουάσινγκτον. “Η Τζιάνα δεν έχει πατέρα. Δεν θα τη δει ποτέ να μεγαλώνει, να αποφοιτά. Δεν θα τη συνοδεύσει στην εκκλησία στον γάμο της”.

Την ώρα που η Ουάσινγκτον έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης Τύπου από το δημαρχείο της Μινεάπολις, η Τζιάνα, φορώντας λευκό μπλουζάκι, τζιν και αθλητικά παπούτσια, ήταν κολλημένη πάνω της, με το πρόσωπό της συχνά συνοφρυωμένο.

"I'm here for George because I want justice for him," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. "I want justice for him because he was good." https://t.co/WsdPMgGXzgpic.twitter.com/DC3LIWFsya