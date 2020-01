Η μοναδική Ολυμπιονίκης του Ιράν εγκατέλειψε τη χώρα καταγγέλοντας την υποκρισία του πολιτικού συστήματος: Κανείς μας δεν έχει σημασία γι' αυτούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Η Αλιζαντέχ, που κέρδισε το χάλκινο μετάλιο στο τάε κβον ντο το 2016 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, εξαπέλυσε αιχμηρές κατηγορίες ενάντια στις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Είμαι μία από τα εκατομμύρια των καταπιεσμένων γυναικών στο Ιράν τις οποίες εμπαίζουν εδώ και χρόνια», είπε η 21χρονη.

