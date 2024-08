Η αντιαεροπορική άμυνα «πολλαπλών επιπέδων» της Μόσχας «μας επέτρεψε να αποτρέψουμε επιτυχώς όλες τις επιθέσεις. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του υπουργείου Άμυνας κατέρριψαν 10» drones, διαβεβαίωσε ο αιρετός.

Πάντα σύμφωνα με τον κ. Σαμπιάνιν, επρόκειτο για «μια από τις μεγαλύτερες απόπειρες επίθεσης εναντίον της Μόσχας με drones που έχουν γίνει ποτέ».

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων μεταδίδουν πως συνολικά καταρρίφθηκαν 45 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της ρωσικής επικράτειας.

Τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που κινούνταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν στους αιθέρες πάνω από την Παντόλσκ, στην περιφέρεια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Σαμπιάνιν. «Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, δεν υπάρχουν ζημιές ούτε θύματα στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν συντρίμμια», διαβεβαίωσε.

