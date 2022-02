Η Μόσχα «διευρύνει την επίθεση» εναντίον της Ουκρανίας - 19 νεκροί στο Ντονέτσκ

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευθούν άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.

Κατά την τρίτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μάχες διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες πόλεις αυτής της φιλοδυτικής χώρας της ανατολικής Ευρώπης.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 198 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ενώ πολλαπλασιάζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου και άλλων πόλεων, όπως το Χάρκιβ (ανατολικά).

Ο Κονασένκοφ επανέλαβε ότι ο ρωσικός στρατός δεν πλήττει κατοικημένες περιοχές, αλλά δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοικίες να έχουν πληγεί από πυρά σε όλη τη χώρα.

Κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές ότι «εμπλέκουν τον άμαχο πληθυσμό» καθώς «μοιράζουν με τρόπο ανεξέλεγκτο» όπλα, ο ρώσος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι αυτό «θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ατυχήματα και σε απώλειες».

Shelling of Donetsk has reportedly been continuous with only 15 second breaks. Kievsky district of Donetsk, 24 arrivals of shells from a 152 mm howitzer were recorded. pic.twitter.com/139Oheaj7w